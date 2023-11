Fã declarado do futebol de Neymar, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o jogador para os jogos diante de Colômbia e Argentina - o craque recebeu alta no fim de semana após cirurgia no joelho esquerdo e voltará aos gramados apenas no ano que vem. Nesta segunda-feira, o treinador revelou que deverá ficar com Rodrygo, do Real Madrid, a função que vinha sendo desempenhada por Neymar. Na dúvida, porém, Diniz tratou de convocar três novos jogadores para o ataque, todos de movimentação. E deixou de fora Richarlison pela primeira vez.