No trabalho que finalizou a semana de treinos no Corinthians, o técnico Mano Menezes usou a atividade de campo para fazer ajustes no time que enfrenta o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação da Data Fifa. Mostrando estar recuperado das dores no joelho, o goleiro Cássio, participou de toda a movimentação no CT e reforça a equipe na competição.