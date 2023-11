Depois de perder para o já rebaixado ABC, por 3 a 2, em casa, no estádio Brinco de Ouro, no último fim de semana, o Guarani deu adeus às chances de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Umberto Louzer e o conselho de administração do clube estão estudando a possibilidade de mandar um time alternativo à campo na última rodada.