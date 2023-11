Após as duas derrotas, para Uruguai e Colômbia, ambas fora de casa, o Brasil entra em campo nesta terça-feira (21), no Maracanã, também para defender uma marca importante: nunca perdeu uma partida como mandante na história das Eliminatórias. Já são 58 jogos sem perder jogando em casa pela competição que vale vaga na Copa do Mundo.