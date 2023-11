O Parque São Jorge, sede social do Corinthians localizada no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, amanheceu nesta sexta-feira, dia 24, com marcas de tiro e muros pichados. O clube informou ao Estadão que entrou em contato com a Polícia Civil, que analisa imagens das câmeras de segurança para identificar os criminosos e o que, de fato, aconteceu. Ninguém ficou ferido na ação, que ocorreu um dia antes das eleições presidenciais do clube, marcadas para este sábado, entre dois candidatos para ocupar o posto de Duílio Monteiro Alves.