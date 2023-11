A Argentina apostou no mistério e fechou as últimas atividades antes do duelo com o Brasil, marcado para esta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O técnico Lionel Scaloni, no entanto, indicou que escalará Lionel Messi e Ángel Di María entre os titulares.