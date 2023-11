O elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, horas após o empate sem gols com o Cuiabá, domingo, e iniciou a preparação para enfrentar o Bahia, às 20 horas de quarta-feira, na Fonte Nova, pela 36ª rodada do Brasileirão. O duelo marcará o reencontro dos são-paulinos com o ídolo Rogério Ceni - hoje técnico do time baiano -, que encerrou sua segunda passagem como treinador do clube paulista há sete meses e foi substituído por Dorival Júnior.