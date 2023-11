São Paulo e Milan vão se enfrentar em um jogo amistoso com lendas de ambos os clubes no dia 16 de dezembro, no Morumbi. O "Reencontro de Gigantes" é uma reedição da final da Copa Intercontinental de 1993, vencida por 3 a 2 pelo time brasileiro, em Tóquio, no Japão. O título marcou a segunda vez que o tricolor paulista conquistou o título mundial. No ano anterior, em 1992, o São Paulo bateu o Barcelona, por 2 a 1, e conquistou pela primeira vez a Copa Intercontinental.