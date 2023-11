A torcida do São Paulo pôde finalmente comemorar uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, o time técnico Dorival Junior caminhava para mais um tropeço fora de casa até que Caio Paulista, aos 52 minutos do segundo tempo, encerrou o jejum da equipe de três jogos sem marcar gols e garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, de Rogério Ceni.