Dorival Júnior sabe que um tropeço diante do Cruzeiro pode trazer uma pressão desnecessária ao São Paulo nesta reta final do Brasileirão. Ainda incomodado por ver o time correndo risco na parte de baixo da tabela, o treinador trabalhou bastante as bolas paradas e o posicionamento do time para sair do Morumbi vencedor.