O Santos conquistou três pontos importantes, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, ao derrotar o Flamengo, de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chegou aos 37 pontos e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento, enquanto o rubro-negro permanece com 50.