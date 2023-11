O Santos perdeu sua invencibilidade no Brasileirão no pior momento possível. Depois de sete jogos sem derrotas, caiu na Vila Belmiro em noite na qual nada deu certo diante do Fluminense. Totalmente envolvido, levou 3 a 0 dos campeões da Libertadores e continua entre os piores da competição. Mesmo revoltada com a atuação ruim, a torcida cantou, mostrando que estará com o time até o fim.