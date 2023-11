O técnico Marcelo Fernandes continua vendo a lista de desfalques aumentar para o duelo com o Cuiabá, marcado para esta segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Além das ausências por lesão, o treinador não poderá contar com Lucas Braga, que vem sendo utilizado como lateral. Ele foi expulso no banco de reservas na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1.