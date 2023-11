O técnico Marcelo Fernandes vai ter um importante reforço para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro com o retorno do atacante Marcos Leonardo ao time. Ausente na vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo por estar suspenso, ele participou da atividade deste sábado confirmando a sua escalação na equipe que enfrentará o Cuiabá nesta segunda-feira, na Vila Belmiro.