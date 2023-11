O Sampaio Corrêa dependerá apenas de suas próprias forças para se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, no jogo único que fechou a 37ª e penúltima rodada, acabou com um jejum de sete partidas sem vitória ao golear o Avaí, por 4 a 0, no estádio Castelão, em São Luís (MA) e respirou contra a degola. Ytalo foi o nome da noite com dois gols.