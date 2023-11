A Ferrari saiu na frente neste GP de São Paulo de Fórmula 1. Os pilotos da equipe italiana foram os mais rápidos do primeiro e único treino livre do fim de semana, no Autódromo de Interlagos, nesta sexta-feira. O mais veloz foi o espanhol Carlos Sainz Jr., seguido de perto pelo monegasco Charles Leclerc. O britânico George Russell, atual vencedor da corrida brasileira, foi o terceiro.