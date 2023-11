Peça importante na recuperação do Corinthians no Brasileirão, Ángel Romero relembrou alguns momentos marcantes de sua carreira no clube paulista. Ele falou sobre um duelo particular com o lateral Reinaldo, do Grêmio, e não deixou de citar a goleada sobre o rival. Em 2015, quando ajudou o clube a fazer 6 a 1 no São Paulo.