O técnico Mano Menezes encaminhou nesta quarta-feira o time do Corinthians que entrará em campo diante do Bahia nesta sexta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. O treino, realizado no Centro de Treinamento Joaquim, contou com a presença de Matías Rojas, que esteve com a seleção do Paraguai nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.