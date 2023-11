Muitos argentinos ficaram irritados com a discussão entre Rodrygo e Messi antes de a bola rolar no Maracanã, terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e invadiram as redes sociais do brasileiro para ofendê-lo. Muitas mensagens com cunho racista. O jogador escreveu uma mensagem dura de reprovação e garantindo que jamais deixará de lutar pelo fim da intolerância no futebol e na sociedade.