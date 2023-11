O volante Rodriguinho, do América-MG, sofreu um traumatismo cranioencefálico no clássico deste sábado, com o Atlético-MG, e está em observação hospitalar em Uberlândia, local onde a partida foi disputada. Uma tomografia revelou que o atleta sofreu fratura de ossos da face e vai ser submetido a novos exames para avaliar a gravidade do quadro.