Herói na conquista da Copa do Brasil ao marcar o gol de empate diante do Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi - já havia dado assistência no jogo de ida, no Maracanã -, Rodrigo Nestor não defende mais o São Paulo nesta temporada. O meio-campista rompeu o ligamento colateral do joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia, com recuperação em até seis meses.