LeBron James voltou a viver sua rotina de feitos individuais e duras derrotas pelo Los Angeles Lakers nesta temporada da NBA. Na noite desta segunda-feira, ele deixou a quadra com sentimentos opostos. Ao mesmo tempo em que se tornou o jogador com mais minutos em quadra na história da competição, ele sofreu a pior derrota de sua carreira ao ver os Lakers levarem 138 a 84 do Philadelphia 76ers, fora de casa.