O técnico Mano Menezes só saberá nesta quarta-feira se poderá contar com Renato Augusto diante do Atlético-MG, às 19 horas, desta quinta, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador participou do treino desta terça-feira com uma proteção no ombro esquerdo por causa de uma pancada sofrida na derrota, por 1 a 0, para o Red Bull Bragantino na derrota, no domingo.