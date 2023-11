As entradas do uruguaio Bruno Méndez na defesa, na vaga do suspenso Gil, e do volante Gabriel Moscardo no meio, com o fim do esquema com três defensores, devem ser as únicas mudanças no Corinthians para a visita ao Vasco, nesta terça-feira. Depois de a ameaça de queda aumentar com os 5 a 1 sofridos diante do Bahia, Renato Augusto quer usar a goleada como lição para o time se redimir em São Januário.