O Red Bull Bragantino continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do líder Botafogo, o time paulista superou o desesperado Goiás, por 2 a 0, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO), pela 31ª rodada, e ficou a quatro pontos dos cariocas. Assim como o Botafogo, o Red Bull Bragantino tem um jogo a menos, mas os times se enfrentam daqui a três rodadas.