Quarto colocado no Brasileirão, o Red Bull Bragantino desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta da competição - ainda que por ao menos uma noite - ao perder para o São Paulo, por 1 a 0, nesta quarta-feira. Controlada pela marca de energéticos desde 2019, o clube é só mais um em uma extensa rede de investimentos da empresa nos esportes, mundo afora. No futebol, está ao lado do RB Leipzig e do Salzburg como algumas das equipes que têm a marca como principal investidor - uma espécie de mecenas. Não à toa o primeiro rivaliza com Bayern de Munique e Borussia Dortmund no Campeonato Alemão enquanto o segundo é hegemônico na Áustria - lançou Erling Haaland na Champions League.