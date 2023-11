O Brasil está concorrendo em nove categorias da Panam Sports Awards, premiação criada pela organização dos Jogos Pan-Americanos para homenagear os "campeões olímpicos e mundiais, as estrelas em ascensão e as performances mais inspiradoras" do Pan. Esta é apenas a segunda edição do evento. Entre os nomes mais conhecidos do esporte brasileiro, os destaques são a ginasta Rebeca Andrade e o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão.