Focado em manter seus principais talentos pelo maior tempo possível no elenco, o Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato do meio-campista uruguaio Fede Valverde, de 25 anos, que assinou um novo vínculo com vencimento em 30 de junho de 2029. Até então, o compromisso do jogador com o clube merengue era válido até o meio de 2027. Ele é o quarto a renovar com o Real em duas semanas, após Vinícius Júnior, Rodrygo e Camavinga fazerem o mesmo.