O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato do brasileiro Rodrygo até junho de 2028. O atleta, de 22 anos, tinha compromisso com o clube espanhol até 2025, mas a estratégia é evitar futuro assédio de rivais. O mesmo método foi utilizado para Vinicius Jr, que vai jogar pela equipe merengue até 2027.