O Real Madrid continua imbatível na Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, passou aperto no Santiago Bernabéu, mas um gol do jovem Nico Paz no fim e o desencanto de Joselu nos acréscimos garantiram o triunfo por 4 a 2 sobre o Napoli, confirmando a liderança do Grupo C com 15 pontos em cinco apresentações. O brasileiro Rodrygo anotou um belo gol na partida.