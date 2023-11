Foram duas atividades desfalcadas, mas nesta sexta-feira o técnico Mano Menezes pôde contar com todos os jogadores à disposição para partida contra o Bahia, daqui uma semana, na Neo Química Arena. O treinador não contou apenas Bruno Méndez (suspenso) e Matías Rojas (reserva), com suas seleções nas Eliminatórias, e que já não começariam entre os titulares na próxima rodada do Brasileirão.