O Corinthians trabalhou pelo segundo dia seguido no Centro de Treinamento Joaquim grava com desfalques de peso. O goleiro Cássio, o zagueiro Lucas Veríssimo e os meias Giuliano e Renato Augusto não foram a campo. O quarteto sofre com desgaste físico e continua com atividades diferenciadas. Segundo o clube, contudo, apenas por precaução.