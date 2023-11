Campeão da Libertadores no último sábado diante do Boca Juniors, o Fluminense é uma das 16 equipes já garantidas na próxima edição da competição continental. Serão 47 clubes, entre aqueles garantidos na fase preliminar e na fase de grupos que, a partir de janeiro, brigarão pela Glória Eterna. No Brasil, o São Paulo é o outro time já garantido, por meio da Copa do Brasil. Ainda não há nenhum matematicamente classificado pelo Campeonato Brasileiro.