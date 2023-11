Rebaixado com cinco jogos de antecedência, o América-MG demitiu nesta quinta-feira o técnico Fabián Bustos. O descenso foi selado na noite desta quarta, na derrota para o Coritiba por 3 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Brasileirão. O time mineiro foi o primeiro do campeonato a ter sua queda confirmada.