Em ponto de ebulição, a Ponte Preta está no olho do furacão nesta semana na cidade de Campinas. Derrotada no fim de semana, entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, faltando três rodadas para o fim da temporada. O presidente do clube, Marco Antônio Eberlin, confirmou que pretende deixar João Brigatti no comando do time para 2024, mas anunciou nesta terça-feira, mais um problema para o clube, com a chegada de um novo transfer-ban.