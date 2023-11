A Ponte Preta confirmou a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada ao vencer por 3 a 0 o CRB, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela 38ª rodada, a última da temporada. O time paulista entrou em campo correndo o risco de ser rebaixado à Série C, porém, terminou a competição com 42 pontos, em 15º lugar. O CRB ficou com 57, em nono.