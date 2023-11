Na luta contra o rebaixamento, o técnico João Brigatti não esconde sua preocupação com os desfalques nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, dois jogadores foram vetados pelo departamento médico e se tornaram baixas para o jogo de sábado, contra o Juventude, em Caxias do Sul (RS), pela 37ª e penúltima rodada.