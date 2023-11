Após passar 10 rodadas sem vencer, a Ponte Preta quebrou o jejum ao bater o Tombense por 1 a 0, em Tombos (MG), neste sábado. Com o resultado, deixou a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida válida pela 36ª rodada, o time de Campinas aparece no 15º lugar, com 38 pontos, um à frente do próprio time mineiro, 16º colocado, que também briga para não cair à Série C.