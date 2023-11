O segundo semestre aquém das expectativas deve ocasionar uma grande reformulação no elenco da Ponte Preta para a próxima temporada. O lateral Artur está com as malas prontas para o Diadema, já que acertou com o Água Santa para a disputa do Paulistão, enquanto que o zagueiro Fábio Sanches está na mira do Paysandu, a pedido do técnico Hélio dos Anjos.