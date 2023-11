O risco de rebaixamento está aumentando cada vez mais para a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time campineiro chegou ao décimo jogo sem vencer ao perder para o Avaí, por 1 a 0, em um duelo direto disputado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Jean Lucas, no segundo tempo, marcou o único gol do jogo.