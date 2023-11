O comando da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro garante total segurança para a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, neste sábado, na cidade do Rio. Um contingente de 2240 policiais está destacado somente para a decisão, uma repetição do esquema montado para a final da Copa do Mundo de 2014, entre Alemanha e Argentina.