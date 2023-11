Os pilotos do grid atual da Fórmula 1 demonstraram incômodo com questionamentos sobre a busca de Felipe Massa pelo reconhecimento do título de 2008. Nesta quinta-feira, às vésperas do GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, os atletas se esquivaram de perguntas sobre o assunto, considerado polêmico e delicado no paddock da F-1.