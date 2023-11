O mexicano Sergio Pérez assegurou a condição de vice-campeão da temporada ao terminar o GP de Las Vegas em terceiro lugar na madrugada deste domingo, em Las Vegas. No entanto, ele revelou um distanciamento em relação a seu companheiro de equipe e se mostrou bastante abatido com o desempenho do seu carro após iniciar o ano em condições de equilíbrio.