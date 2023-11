Jessica Pegula continua imbatível no WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Cancún, no México. Depois de superar Elena Rybakina e a líder do ranking, Aryna Sabalenka, a americana fechou sua participação na chave de grupos com 100% de aproveitamento e a terceira vitória por 2 a 0, desta vez diante da grega Maria Sakkari, facilmente batida por 6/3 e 6/2.