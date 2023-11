Jessica Pegula faz um 2023 impressionante. Conquistou seu primeiro título a nível WTA 1000 em Montreal, vai fechar o ano entre as cinco melhores do mundo (está em quinto) e surpreendeu, nesta terça-feira, pela terceira vez na temporada, uma líder do ranking. A tenista americana ganhou da belarrusssa Aryna Sabalenka, por 6/4 e 6/3, em 1h29, garantindo a vaga antecipada na semifinal do WTA Finals, em Cancún, no México.