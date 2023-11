O WTA Finals está programado para terminar neste domingo, mas não está definido se será possível a realização da final. Neste sábado, Jessica Pegula confirmou o embalo ao ganhar o duelo americano com Cori Gauff e se garantir na decisão. Ocorre que a chuva mais uma vez apareceu em Cancún para prejudicar o segundo jogo do dia e a esperada batalha entre as líderes do ranking, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek durou somente três games.