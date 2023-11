Na sua luta para permanecer na elite nacional no próximo ano, o Vasco conquistou uma importante vitória, por 2 a 1, sobre o América-MG, neste domingo, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o apoio da torcida, os vascaínos não jogaram bem, mas se superaram na garra e contaram com o talento do francês Payet, que marcou um belo gol de falta nos acréscimos para decretar a vitória.