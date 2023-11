Praticante do Candomblé, o atacante atleticano Paulinho usou as suas redes sociais para se manifestar após ser alvo de intolerância religiosa. Destaque do Atlético-MG e artilheiro do Campeonato Brasileiro com 17 gols, o atacante fez a sua estreia na seleção brasileira na derrota para a Colômbia por 2 a 1 no meio de semana.