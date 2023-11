Depois de vencer e contar com o deslize do Botafogo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Nos cálculos de probabilidades de título, o time paulista também está na frente. O time de Abel Ferreira tinha 19,8% de chances de ser campeão. Agora, passada a 34ª rodada, o porcentual cresceu para 44,7%, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Botafogo vinha com 30%. Porém, após ser ultrapassado na tabela, tem 28,8% de chances agora.