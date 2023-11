O Palmeiras triplicou as suas chances de título no Campeonato Brasileiro após a vitória épica sobre o Botafogo, por 4 a 3, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Na vice-liderança, o time comandado por Abel Ferreira chegou aos 56 pontos e diminuiu para apenas três a diferença para o alvinegro carioca. Foi a quarta vitória seguida do time paulista na competição, mantendo vivo o sonho de conquistar o troféu.